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İstanbul'da şantiyede çalışan işçiler isyan etti

İstanbul'da şantiyede çalışan işçiler isyan etti

5. Levent Korupark Torunlar GYO şantiyesinde 3 gündür sıcak su verilmediğini, tuvaletlerin pis halde olduğunu, yatakhanelerin tahta kurularıyla dolduğunu söyleyen işçiler, duruma isyan etti.

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İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 5. Levent Korupark Torunlar GYO şantiyesinde 3 gündür sıcak su verilmediğini ve yatakhanelerde tahta kuruları olduğunu söyleyen inşaat işçileri eylem gerçekleştirdi. Şeflerin ofislerine girerek barınma koşullarını protesto eden işçiler ile yetkililer arasında arbede çıktı. Şantiyeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

"Gece tahta kurularından yatamıyoruz"

Tuvalet ve banyolarının oldukça pis durumda olduğunu, soyunma odası bile olmayan yatakhane bölümünde kıyafetleri koridorlara asmak zorunda kaldıklarını anlatan işçileri, yatakhanelere tavandan su damladığını ifade etti. Şantiyede çalışan işçilerden biri, “Gece tahta kurularından yatamıyoruz. Yatakların hepsinin üzerine pis sular damlıyor. Doğru düzgün banyo yapamıyoruz. Sularımız kesiliyor. Temiz bir yer istiyoruz. Yemekhanemiz temiz olsun, banyolarımız düzenli bir şekilde olsun. Sıcak suyumuz aksın. Buradaki eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Camlar kırık. Biz bunların giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Sabah gittik ama 1 kişi bile bizimle muhatap olmadı”

Bir diğer işçi ise, “6-7 kişi bir koğuşta yatıyoruz. 2-3 gündür duş alamıyoruz. Yemeklerinde sıkıntı var. Sabah gittik ama 1 kişi bile bizimle muhatap olmadı” diye konuştu.

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