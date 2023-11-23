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Pakistan'da hava kirliliği! Eğitime 2 gün ara verildi

Pakistan'da hava kirliliği! Eğitime 2 gün ara verildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu bölgelerde tüm okul, kolej ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi.

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Geo News televizyonundaki habere göre, yetkililer, Pencap genelinde devam eden hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler aldı.

Pencap Geçici Hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi; Lahor, Gujranvala, Faysalabad, Multan, Sahival ve Sargoda bölgeleri için alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Nakvi, hava kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu söz konusu bölgelerde tüm okul, kolej ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Dükkanların ve restoranların 24 ve 25 Kasım'da 15.00'ten sonra açılacağını belirten Nakvi, 26 Kasım'da ise tüm iş yerlerinin kapalı olacağını kaydetti.

Nakvi, hava kirliliğinden korunmaları için vatandaşlardan maske takmalarını istedi.

19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Yetkililer, Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı.

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