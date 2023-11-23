Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17:46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6,99 olarak açıklandı.

Bir sarsıntı daha kaydedildi

5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde AFAD ve ilgili kurumlardan tüm ekiplerin saha taramalarıma başladığını belirterek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Afad'dan açıklama: Olumsuz bir durum yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz bir durumun olmadığını saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, ''Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' denildi.