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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret: Bir gelişme olur mu bilmiyorum...

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret: Bir gelişme olur mu bilmiyorum...

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yavaş yaptığı açıklamada, "Ben sadece yeni seçilen genel başkanın selamlarını ilettim." dedi.

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Mansur Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.

Yavaş, "Bundan sonrası için bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani bir içerik olarak ben bir şey isteme durumunda da değildim. Çünkü sonuç itibarıyla partilerin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Akşener'in sizi destekleme konusunda herhangi bir değerlendirmesi oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Nezaket ziyareti. Ben o konulara hiç girmedim. Şimdi benim öyle bir yetkim yok, talep etme yetkim de yok. Ben sadece yeni seçilen genel başkanın selamlarını ilettim." yanıtını verdi.

Özel-Akşener görüşecek mi?

CHP Genel Başkanı Özel'in Akşener ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de Yavaş "Buna artık kendileri karar verirse bilgilendirirler herhalde." dedi.

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