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Manchester United, Avrupa'dan men edilebilir!

Manchester United, Avrupa'dan men edilebilir!

Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini satın almaya hazırlanırken bu durumunda Kırmızı Şeytanların başını yakabileceği belirtildi.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1.3 milyar sterlin karşılığında almaya hazırlanırken, bu durumun İngiliz devinin Kupa 1'den men edilmesine sebep olabileceği aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde izin yok

İngiliz basınında yer alan haberlerde Jim Ratcliffe'in an itibarıyla Nice'in de sahibi olduğu ve bu konunun UEFA'da sorun teşkil ettiği vurgulandı.

UEFA'nın çok kulüplü mülkiyet kurallarına göre iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağı hatırlatıldı.

Hem Manchester United hem de Nice'in Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, katılımı daha yüksek bir sıralamada bitirerek sağlayan kulübün organizasyona dahil edileceği, diğer ekibin ise men edileceği kaydedildi.

Nice, Ligue 1'de PSG'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Manchester United ise lider City'nin 7 puan gerisinde 6. sırada.

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