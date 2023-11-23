İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin saati belli oldu

Hamas ve İsrail'in uzlaşmaya vardığı 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takasını içeren anlaşmada pürüz çıkmıştı. İsrail Başbakanlığı rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, Katar ateşkesin yarın saat 08.00'de başlayacağını duyurdu.

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Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yarın saat 08.00'de başlayacağını açıkladı.

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yan bombalayan İsrail, katliamlara devam ederken, önceki gün tüm dünyanın beklediği açıklama geldi. İsrail ve Hamas, 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya vardı. Bugün başlaması beklenen ateşkeste İsrail son dakika pürüz çıkardı.

İsrail son anda taş koydu

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi de Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Katar'dan ateşkes anlaşması ile ilgili yeni açıklama geldi. Katar, ateşkesin yarın Türkiye saati ile 08.00'de başlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" ifadelerine yer verildi.

Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Hamas'ın elinde 239 israilli esir var

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti. İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli tutuklu

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail bu sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu ancak beklenen olmadı. Sözünden dönen Tel Aviv yönetimi rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, ateşkesin askıya alındığını ve savaşın devam edeceği mesajını verdi. Dünya ateşkes haberini beklerken alınan bu karar büyük tepki çekti.

50 rehine serbest bırakılacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyurulmuştu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

"İnsani yardım taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edilmişti. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtilmişti. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulanmıştı.