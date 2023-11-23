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İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

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İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

İsrail’e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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