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İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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İrlanda, bıçaklı saldırı dehşetiyle sarsıldı. Başkent Dublin’de Parnell Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırı düzenledi.

3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Saldırıda, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek, yaralana çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu aktarıldı.

Kendini de yaralayan saldırgan yakalandı

İrlanda basınında yer alan haberlerde, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilerek, saldırganın kendi kendini yaraladığı aktarıldı.

Saldırının nedeni belli değil

Haberlerde, saldırının bir okula yakın bir bölgede düzenlediği ifade edilerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

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