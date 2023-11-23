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Akşener görüşmesi sonrası Mansur Yavaş’ın morali mi bozuldu?

Akşener görüşmesi sonrası Mansur Yavaş’ın morali mi bozuldu?

Bir dönem gazetecilik yapan, eski Anadolu Partisi MYK üyesi Engin Balım, X (Twitter) hesabından, Mansur Yavaş ile Meral Akşener görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yavaş yaptığı açıklamada, "Ben sadece yeni seçilen genel başkanın selamlarını ilettim." dedi. İşte bu görüşmeyi yorumlayan Balım'ın dikkat çeken o paylaşımı;

CHP, bakalım ittifaklı mı ittifaksız mı gidecek

''Sayın Mansur Yavaş’ın moralini hiç böyle düşük görmedim, adeta sesi çıkmıyor, Meral Akşener ne dediyse? hem Yavaş’ın hem de İYİ partili Oktay Vural’ın yüzünden düşen bin parça. Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında, Özgür Özel’li CHP, bakalım ittifaklı mı ittifaksız mı gidecek…''

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