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Bakan Özhaseki: Türkiye deprem ülkesi herkesin bilmesi gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi. Bakan Özhaseki ayrıca, deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm inşa edileceğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depreme Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısında yakalanmıştı. Bakan Özhaseki, deprem sırasında toplantıyı terk ettiklerini ve dışarı çıkmayı uygun gördüklerini belirtti.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. 6 ay içinde köy evleri bitmiş olacak. Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek. Yıkılan şehirlerimizin meydanlarını yeniden yapacağız.

Bakan Özhaseki depreme Adıyaman'da yakalandı

Malatya'da deprem olduğunda biz Adıyaman'daydık. Kısa bir mesafe içerisindeydik. Salonda Adıyamanlı Belediye Başkanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri ile bir toplantı tertip etmiştik. O sıra bir deprem oldu. Salonda bir anda insanlar bir telaşla kalktılar. Deprem sırasında toplantıyı terk ettik.

Şunu bir kere herkesin bilmesi gerekiyor, Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Bunun tartışması yok. Bilim adamları Himalayalardan başlayarak, Alplere doğru uzanan cizgi üzerinde 5 ülke vardır diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bizim gerek ana karamız üzerinde gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde meydana gelen 6 üzerinde şiddette deprem sayısı tam 226. Neredeyse her sene iki tane yıkıcı deprem ile karşı karşıyayız.

100 yıl içerisinde 60 kadar deprem oldu

Karada ise son 100 yıl içerisinde 60 kadar deprem oldu. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin, zararımız ise milyarca dolar. Ve yüzyıllar boyunca koyu kırmızılar üzerinde fay hatları hareketli olduğu için kırılmalar devam ediyor.

Deprem gece 04.17'de oldu diğer ise 9 saat sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız o saatten itibaren ayakta biz konuştuğumuzda bize ifadeleri öyle oldu. Zaten o saatten sonra bütün valileri sıra ile arayıp olayın büyüklüğünü anlamaya çalışır ve daha sonra bütün bakan arkadaşlarımızı deprem bölgesine gönderir. Akdeniz havzasındaki arkadaşların hepsini Hatay'a gönderdik, baktık ki orada hasar daha büyük, en büyük belediyelerimizi oraya gönderdik. Bu depremden 14 milyon insan etkilendi, 680 bin konut, 170 bin civarıda da dükkan ve işyeri gibi tek katlı yerler yıkıldı.

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