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İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu göğsünden gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki bir çocuğun göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da Beyta beldesindeki çatışmada ağır yaralanan 12 yaşındaki Muhammed İbrahim Fuad Udeyli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 229'a yükseldi.

Söz konusu saldırılarda Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2 bin 900 Filistinli de yaralandı.

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