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İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü

İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü

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İsrail güçlerinin, yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlileri sığındığı okulu hedef aldı.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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