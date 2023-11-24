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Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna’ya 87-79 kaybederek EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı. Virtus Bologna maçı 87-79 kazandı.  

Ligde üst üste son 4 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, toplamda 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyete ulaştı. 

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