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Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir erkek cesedi buldu.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Özaltın Sokak'ta sabah saatlerinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde bir şahsı gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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