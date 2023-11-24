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Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı

Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te saat 22.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Düğün alanında büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün evi cenaze evine döndü

Olay sonrası düğün evi bir anda cenaze evine döndü. Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek göz yaşı döktü. Öte yandan yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaçan saldırganlar aranıyor

Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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