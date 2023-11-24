Özgür Özel, 'yeniden adaylık şartı' koydu! Şehrinde partinin oyunu aşan Başkan göreve devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıracakları anketlerde mevcut belediye başkanlarından partinin o şehirdeki oyunu aşan oya sahip isimlerin yeniden aday gösterileceğini açıkladı. Anketlerde oyu partinin oyunun altında kalan isimler için yeni yöntemler uygulanacak. En son mevcut belediye başkanlarının adaylıkları açıklanacak.

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CHP, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hafta başı yaptığı toplantı sonrası yerel seçim sürecini resmen başlattı. 28 Kasım’a kadar adaylık başvuruları alınacak. CHP’de yerel seçim sürecinin başlamasıyla genel merkezde trafik de arttı. Örgütleri ağırlayan CHP lideri Özgür Özel’in, “Partinin oyunu aşan başkanlarımız devam edecek ama partinin oyunun aşağısında kalanlar için yeni yöntemler uygulanacak” dediği öğrenildi.

Şehrinde CHP oyunu aşan devam edecek

Özel önceki gün genel merkezde Sivas, Yozgat, Çorum ve Ankara örgütlerinden gelen partilileri ağırladı. Cumhuriyet'te yer alan kulis habere göre, toplantıda örgütler hem “Hayırlı olsun” temennilerini iletti hem de yerel seçim çalışmalarına hazır oldukları görüşünü dile getirdi. CHP lideri Özel’in de toplantıda örgüt üyelerine mevcut belediye başkanlarıyla ilgili “Partinin oyunu aşan başkanlarımız devam edecek ama partinin oyunun aşağısında kalanlar için yeni yöntemler devam edecek” değerlendirmesini yaptığı iletildi.

Bu kapsamda partinin kurmayları adaylıkların ilanında mevcut başkanların durumlarının daha geç açıklanacağını belirtiyor.