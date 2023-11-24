BIST 7.899
DOLAR 28,90
EURO 31,56
ALTIN 1.852,37
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel, 'yeniden adaylık şartı' koydu! Şehrinde partinin oyunu aşan Başkan göreve devam edecek

Özgür Özel, 'yeniden adaylık şartı' koydu! Şehrinde partinin oyunu aşan Başkan göreve devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıracakları anketlerde mevcut belediye başkanlarından partinin o şehirdeki oyunu aşan oya sahip isimlerin yeniden aday gösterileceğini açıkladı. Anketlerde oyu partinin oyunun altında kalan isimler için yeni yöntemler uygulanacak. En son mevcut belediye başkanlarının adaylıkları açıklanacak.

Abone ol

CHP, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hafta başı yaptığı toplantı sonrası yerel seçim sürecini resmen başlattı. 28 Kasım’a kadar adaylık başvuruları alınacak.  CHP’de yerel seçim sürecinin başlamasıyla genel merkezde trafik de arttı. Örgütleri ağırlayan CHP lideri Özgür Özel’in, “Partinin oyunu aşan başkanlarımız devam edecek ama partinin oyunun aşağısında kalanlar için yeni yöntemler uygulanacak” dediği öğrenildi.

Şehrinde CHP oyunu aşan devam edecek

Özel önceki gün genel merkezde Sivas, Yozgat, Çorum ve Ankara örgütlerinden gelen partilileri ağırladı. Cumhuriyet'te yer alan kulis habere göre, toplantıda örgütler hem “Hayırlı olsun” temennilerini iletti hem de yerel seçim çalışmalarına hazır oldukları görüşünü dile getirdi. CHP lideri Özel’in de toplantıda örgüt üyelerine mevcut belediye başkanlarıyla ilgili “Partinin oyunu aşan başkanlarımız devam edecek ama partinin oyunun aşağısında kalanlar için yeni yöntemler devam edecek” değerlendirmesini yaptığı iletildi.

Bu kapsamda partinin kurmayları adaylıkların ilanında mevcut başkanların durumlarının daha geç açıklanacağını belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok
MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! İsrail ateşkes öncesi okulda ve hastanede katliam yaptı
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! İsrail ateşkes öncesi okulda ve hastanede katliam yaptı
Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu
Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu
Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı
Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı
PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
DSÖ, iklim değişikliğiyle mücadelede "sağlığın öncelenmesi" çağrısı yaptı
DSÖ, iklim değişikliğiyle mücadelede "sağlığın öncelenmesi" çağrısı yaptı
Fransa muhalefeti, Macron'un Afrika'ya karşı "çifte standardını" eleştiriyor
Fransa muhalefeti, Macron'un Afrika'ya karşı "çifte standardını" eleştiriyor
İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü
İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü
Ümit Dikbayır'dan Akşener'e: Belediyelerle iş yapanı arıyorsa 3 metre ötesine baksın!
Ümit Dikbayır'dan Akşener'e: Belediyelerle iş yapanı arıyorsa 3 metre ötesine baksın!
Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum