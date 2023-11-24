BIST 7.899
DOLAR 28,90
EURO 31,53
ALTIN 1.853,13
HABER /  GÜNCEL

MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok

MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanlığı'na "Yargı raporu' sunduğu iddiasıyla ilgili MİT'ten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen resmi yazıda böyle bir rapor olmadığı bildirildi. MİT'in yazısı gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

Abone ol

Gazeteci Tolga Şardan tarafından 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı yazıda dile getirilen iddialarla ilgili MiT'ten İstabul Başsavcılığı'na resmi cevap geldi. Şardan'ın 5 gün tutuklu kalmasına neden olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunup sunmadığını sordu.

MİT Böyle bir rapor yoktur

MİT, savcılığın sorusu üzerine MİT Hukuk Müşavirliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevabi bir yazı gönderdi. MİT Hukuk Müşavirliği tarafından savcılığa gönderilen cevabi yazıda, Şardan'ın iddia ettiği gibi MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunmadığı ifade edildi. Yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! İsrail ateşkes öncesi okulda ve hastanede katliam yaptı
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! İsrail ateşkes öncesi okulda ve hastanede katliam yaptı
Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu
Korkunç manzara! Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı halde bulundu
Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı
Sokak düğününe kanlı baskın! Eski eş gelinin düğününü bastı, 1 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de üst üste 4. mağlubiyetini aldı
PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası
PFDK'den Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti cezası
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
DSÖ, iklim değişikliğiyle mücadelede "sağlığın öncelenmesi" çağrısı yaptı
DSÖ, iklim değişikliğiyle mücadelede "sağlığın öncelenmesi" çağrısı yaptı
Fransa muhalefeti, Macron'un Afrika'ya karşı "çifte standardını" eleştiriyor
Fransa muhalefeti, Macron'un Afrika'ya karşı "çifte standardını" eleştiriyor
İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü
İsrail, BM'ye ait bir okula saldırdı: 27 kişiyi öldürdü
Ümit Dikbayır'dan Akşener'e: Belediyelerle iş yapanı arıyorsa 3 metre ötesine baksın!
Ümit Dikbayır'dan Akşener'e: Belediyelerle iş yapanı arıyorsa 3 metre ötesine baksın!
Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Bakan Özhaseki: Türkiye deprem ülkesi herkesin bilmesi gerekiyor
Bakan Özhaseki: Türkiye deprem ülkesi herkesin bilmesi gerekiyor