MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanlığı'na "Yargı raporu' sunduğu iddiasıyla ilgili MİT'ten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen resmi yazıda böyle bir rapor olmadığı bildirildi. MİT'in yazısı gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.

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Gazeteci Tolga Şardan tarafından 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı yazıda dile getirilen iddialarla ilgili MiT'ten İstabul Başsavcılığı'na resmi cevap geldi. Şardan'ın 5 gün tutuklu kalmasına neden olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT'e, Şardan'ın yazısında iddia ettiği üzere MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunup sunmadığını sordu.

MİT Böyle bir rapor yoktur

MİT, savcılığın sorusu üzerine MİT Hukuk Müşavirliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevabi bir yazı gönderdi. MİT Hukuk Müşavirliği tarafından savcılığa gönderilen cevabi yazıda, Şardan'ın iddia ettiği gibi MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yargı raporu sunmadığı ifade edildi. Yazıda, "Yazınızda bahsi geçen rapor hazırlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında da delillerden birisi olacak.