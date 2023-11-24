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Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

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Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikâh masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı.

Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.

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Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” demişti.

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Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

Mola, hamilelik sürecinde sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflar paylaşıyordu. 

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Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu

Çiftin oğulları dün akşam dünyaya geldi.

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