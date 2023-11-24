Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu
|
İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikâh masasına oturan oyuncu Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı.
Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.
17
Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” demişti.
27
Mola, hamilelik sürecinde sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflar paylaşıyordu.
37
Çiftin oğulları dün akşam dünyaya geldi.
47