68 ilde Mercek-6 Operasyonu! Bin 129 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan Mercek-6 Operasyoları'nda bin 129 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Abone ol

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

68 İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;

754 Ruhsatsız Tabanca,

20 Uzun Namlulu Tüfek,

49 Kurusıkı Tabanca

128 Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam

951 Silah Ele Geçirildi.

1129 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.