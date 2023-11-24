Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde iddiaya göre bir aracın sürücüsünün kontrolsüz şekilde kapıyı açması ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas mahallesi ful sokakta seyir halinde olan 09 AGB 146 plakalı motosiklet sürücüsü park halindeki bir aracın sürücüsünün aniden kontrolsüz bir şekilde araç kapısını açması sonucu dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesine götürülürken trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.