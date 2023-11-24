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Depremde 105 kişi ölmüştü: Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Depremde 105 kişi ölmüştü: Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesi'nin A bloğu yıkılmış, binada yaşayan 105 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar Haluk K., Ayhan G., Mustafa İ. ve Faruk P. katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmalarına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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