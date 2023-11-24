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Evde doğum yapan genç kadın ve bebeği ölü bulundu

Evde doğum yapan genç kadın ve bebeği ölü bulundu

KONYA'da ailesinden ayrı yaşayan kadın, evde doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir sitenin 6’ıncı katında ailesinden ayrı arkadaşlarıyla birlikte yaşayan fabrika işçisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki H.A., evde kendi kendine doğum yaptı.

H.A.’dan haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dairenin kapısının açılmasının ardından H.A. ve yeni doğan bebeği hareketsiz olarak ayrı odalarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından H.A. ve bebeği otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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