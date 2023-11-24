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Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayerispor-Adana Demirspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Kadir Sağlam’ı atadı.

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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama neticesinde Kayserispor - Adana Demirspor maçına orta hakem olarak Kadir Sağlam görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kadir Sağlam’ın bu maçta yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Raşit Yorgancılar görevlendirildi. Orta hakem Kadir Sağlam Kayserispor'un bu sezon ilk maçında düdük çalacak. 26 Kasım Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor ile Adana Demirspor maçı saat 13.30’da başlayacak.

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