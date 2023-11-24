BIST 7.886
DOLAR 28,88
EURO 31,51
ALTIN 1.852,40
HABER /  GÜNCEL

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, Ümit Dikbayır’ın iddialara cevap verdi!

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, Ümit Dikbayır’ın iddialara cevap verdi!

Ankara dün akşamdan bu yana Ümit Dikbayır’ın açıklamalarını konuşuyor. Canlı yayında İYİ Parti içinde yaşananlarla ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan Dikbayır’ın Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar hakkında da tartışılacak ifadeler kullandı. Kayıt dışı toplanan paraları teslim aldığı öne sürülen Bekar ise Dikbayır’ın sözlerine anında cevap verdi. İşte detaylar…

Abone ol

İYİ Parti'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, canlı yayında olay olacak iddialarda bulundu. İddialarda adı geçen Esma Bekar, Dikbayır'a yanıt verdi.

Bekar, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim."

Ümit Dikbayır ne demişti?

İYİ Parti'de kesin ihraçla disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener’in özel kalemine ve kalemin eşine verdiğini iddia ederek, "Kendi ilçemdeki belediyemle işim yok benim. Olabilir mi böyle bir şey? Benim bunlara ihtiyacım da yok. Sedat Aksakallı’ya dedim ki; benim belediyelerle işim yok. Olamaz, uğraşmam da. Varsa çıkarın ortaya ben yine gereğini yaparım. Benim, ailemin, sülalemin böyle bir ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Bakın, bu kadar büyük konuşuyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da ev yangını çıktı
Hatay’da ev yangını çıktı
Evde doğum yapan genç kadın ve bebeği ölü bulundu
Evde doğum yapan genç kadın ve bebeği ölü bulundu
KDV indirim hakkı kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
KDV indirim hakkı kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek
Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek
Hatayspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak!
Hatayspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak!
Hızlı ve torbacı... Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı
Hızlı ve torbacı... Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı
Depremde 105 kişi ölmüştü: Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama
Depremde 105 kişi ölmüştü: Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama
Öğretmenler geleceklerinden umutsuz her 4 eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor
Öğretmenler geleceklerinden umutsuz her 4 eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor
68 ilde Mercek-6 Operasyonu! Bin 129 şüpheli gözaltında
68 ilde Mercek-6 Operasyonu! Bin 129 şüpheli gözaltında
İzmir'de yangın! Bir dükkan kullanılamaz hale geldi!
İzmir'de yangın! Bir dükkan kullanılamaz hale geldi!
Özgür Özel, 'yeniden adaylık şartı' koydu! Şehrinde partinin oyunu aşan Başkan göreve devam edecek
Özgür Özel, 'yeniden adaylık şartı' koydu! Şehrinde partinin oyunu aşan Başkan göreve devam edecek
MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok
MİT'ten ‘Yargı Raporu’ iddiasına resmi yalanlama! Böyle bir rapor yok