Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira alıp ortadan kayboldu

Esenyurt’ta bir kadın içerisinde kira ve fatura parası olan 15 bin liranın bulunduğu cüzdanını yolda düşürdü. Cüzdanı yolda bulan bir kadın ise içindeki 15 bin lirayı aldıktan sonra cüzdanı yere bırakıp ortadan kaybolurken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt Kuzu Yolu Mevkii'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Ozan isimli kadın yolda yürürken içerisinde ev kirası ve fatura parası için ayırdığı 15 bin liranın olduğu cüzdanını yere düşürdü. Sonradan olayı fark eden kadın gittiği yollara geri baktı. Cüzdanı bulan kadın içerisini açtığında parasını yerinde olmadığını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Ozan, olayla ilgili polise şikayette bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, bir kadının cüzdanı bulduğunu ve içerisindeki parayı aldığını gördü.

Olayla ilgili konuşan Ayşe Ozan, “Kuzu Yolu’nda sabah 8 buçukta işe gidiyordum cüzdanım elimdeydi düşürdüm. İçerisinde 15 bin lira para vardı bende gittim geri. Bir baktım cüzdan yerde içinde para yok. Eve geldim karakola gittim ifademi verdim. Bir daha da bilgi olmadı. Görüntüleri izledim çantayı alıyor parayı alıyor oyalanıyor oralarda” dedi.