Motokros Şampiyonları Afyonkarahisar’da belli olacak

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 2023 yılı final yarışları 25-26 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Türkiye Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde organize edilecek.

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Şampiyonada İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Çanakkale, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Mersin, Adana, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Uşak ve Sakarya’dan başta olmak üzere 130 sporcu ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin tanınmış birçok motokroscusu 2023 yılı şampiyonluğu için MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Kadınlar, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc sınıflarında ter dökecek. Final yarışları kapsamında 50cc, 65cc, 85cc ve Junıor sınıflarında 18 yaş altı 70 sporcu start alacak. Şampiyona, 25 Kasım Cumartesi günü Afyon Motor Sporları Merkezi MX Pistinde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Yarışçılar, 26 Kasım Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

Şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; “Dünyanın en iyi pistinde 2023 yılının finalini yapmaktan dolayı mutluyuz. Organizasyonlarımız istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Hafta sonu senenin son şampiyonasını düzenleyeceğiz. Afyon Motor Sporları Merkezi yapıldığı günden bu yana bu sporda birçok ismin yetişmesine vesile oldu. Sadece yarışlar değil diğer hafta sonları da sporcuların bu merkezde kamp yapmasından dolayı mutluyuz. Yarışçıların ulusal ve uluslararası şampiyonalara ilimizde hazırlaması Spor Turizmi kapsamında attığımız adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İnşallah güzel bir yılsonu kapanışı izleriz” diye konuştu.