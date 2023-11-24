Samsun'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması yapıldı

Samsun'un 5 ilçesinde eş zamanlı narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlükleri ve şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 1982 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet tabanca fişeği, 28,56 gram esrar, 6 adet esrarlı sigara, 10,50 gram metamfetamin, 10,75 gram skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş,1 adet kama, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 28 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.