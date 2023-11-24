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Samsun'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması yapıldı

Samsun'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması yapıldı

Samsun'un 5 ilçesinde eş zamanlı narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlükleri ve şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 1982 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet tabanca fişeği, 28,56 gram esrar, 6 adet esrarlı sigara, 10,50 gram metamfetamin, 10,75 gram skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş,1 adet kama, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 28 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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