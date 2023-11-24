BIST 7.880
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.850,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de Öğretmenler Günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizi geçirip öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de Öğretmenler Günü yemeğine katılan öğretmen kalp krizi geçirip öldü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katılan bir öğretmen, etkinliğin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Çeşme Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü yemeğine katılan Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), otelden ayrıldığı sırada otoparkta yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Beytaş, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmen Süleyman Beytaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beytaş'ın vefatı nedeniyle bugün Çeşme'de düzenlenmesi planlanan Öğretmenler Günü etkinlikleri ertelendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu
Foto Galeri Ezgi Mola ilk kez anne oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat iskelesi çalan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
İnşaat iskelesi çalan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Çankırı’da Karayoluna inen ayı kameraya yansıdı
Çankırı’da Karayoluna inen ayı kameraya yansıdı
Hac için kesin kayıtlar bugün sona eriyor!
Hac için kesin kayıtlar bugün sona eriyor!
Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Meral Akşener'e Necmettin Erbakan hatırlatması! Kayıp trilyon davasında hapse girecekti!
Meral Akşener'e Necmettin Erbakan hatırlatması! Kayıp trilyon davasında hapse girecekti!
Öğretmenler gününde yaşanan olaya bakın! Veliler saldırdı
Öğretmenler gününde yaşanan olaya bakın! Veliler saldırdı
Samsun'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması yapıldı
Samsun'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması yapıldı
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak
İsrail askerleri Endonezya Hastanesi'ni basıp yaralı bir kadını öldürdü
İsrail askerleri Endonezya Hastanesi'ni basıp yaralı bir kadını öldürdü
Genç sporcu 'Bana acı veriyor' dedikten günler sonra intihar etti
Genç sporcu 'Bana acı veriyor' dedikten günler sonra intihar etti
Motokros Şampiyonları Afyonkarahisar’da belli olacak
Motokros Şampiyonları Afyonkarahisar’da belli olacak
Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı!
Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı!