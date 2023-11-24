Meral Akşener'e Necmettin Erbakan hatırlatması! Kayıp trilyon davasında hapse girecekti!

İYİ Parti'de Ümit Dikbayır merkezli para ve taciz kavgası her geçen gün giderek daha da hararetlenirken, parti kasasındaki 132 milyon liranın yok olduğu iddialarıyla ilgili Abdulkadir Selvi'den kritik bir yazı geldi. Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'nin kayıp trilyonları davasında hapis cezası aldığını hatırlatan Abdulkadir Selvi, Meral Akşener için de tehlike çanlarının çaldığını yazdı. Şimdiden Meral Akşener'in koltuğu için İYİ Parti içinde yarış başladı.

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İYİ Partide cinsel taciz ve kayıp para kavgası giderek büyüyor. Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener ve oğlu Fatih Akşener'e yönelik suçlamalarının ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Meral Akşener'e, Necmettin Erbakan'ın aldığı hapis cezası hatırlatması geldi. Öte yandan, İYİ Parti içinde Meral Akşener sonrası için genel başkan adayları konuşulmaya başlandı. İşte genel başkanlık için ismi geçenler...

Erbakan'ı Erdoğan hapse girmekten kurtardı

"Cinsel taciz iddiaları kadar önemli bir nokta da partinin kasasından kaybolduğu iddia edilen 132 milyon TL ile ilgili" diyen Abdulkadir Selvi, "Çünkü bu para Hazine yardımından partinin kasasına giren bir para. Eski başbakanlardan Erbakan, kayıp trilyon davasında üç kangal sucuk, iki kilo peynir faturasından dolayı yargılanıp hapse mahkûm edildi." dedi. Erbakan'ın, Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affıyla hapse girmekten kurtulduğunu hatırlattı.

İYİ Parti için yargı harekete geçebilir

İYİ Parti'nin Hazine yardımı alan, hesaplarını Anayasa Mahkemesi’nin denetlediği bir parti olduğunu hatırlatan Selvi, "Partinin hesaplarında iddia edildiği gibi 132 milyon TL’lik bir açık tespit edilirse hele hele bu paranın yurtdışına sevk edilmesi gibi bir durum söz konusu olursa hem Anayasa Mahkemesi bu parayı İYİ Parti’nin Hazine yardımından keser, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunabilir" diye yazdı.

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