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Can Atalay için 'yürüyüş' çağrısı

Can Atalay için 'yürüyüş' çağrısı

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen ve ardından AYM'nin verdiği hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı. 'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan paylaşımda 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na yürüneceği belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına ve milletvekili seçilip mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan paylaşımda 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, yargının tutumunun 'hukukun güvenliğinin yok edilmesi' anlamına geldiği vurgulanırken protesto için İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na yürüneceği belirtildi.

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