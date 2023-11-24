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"Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluşturdular

İSTANBUL ESENYURT'ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.

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Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

"Bütçem için iyi bir durum"

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, “İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylendiği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benim de bütçem için iyi bir durum” dedi.

"Azimliyiz başaracağız"

Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.

“Her türlü savaşa hazırım”

3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “ heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” şeklinde konuştu.

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