Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı! Lakabı neydi? "Çalışkan, dürüst ve saygılıydı"

'Hoca' lakabı takıldı

Ama yere serilen gazete kağıdında namaz kılmayı reddetti, "resimli" dedi. Yere hemen bir masa örtüsü serildi. İşte bu hikaye O'na okulda 'Hoca' lakabı takılmasına neden oldu. Okul müdürü Reis Kaptan'a gitti Tayyip'i imam hatip lisesine "yazdıralım" dedi..