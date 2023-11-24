Öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı! Lakabı neydi? "Çalışkan, dürüst ve saygılıydı"
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, bu özel günde Erdoğan'ı anlattı.
Karadeniz'den İstanbul Kasımpaşa'ya göçen yaşam savaşını Karadeniz'den istanbul'a taşıyan Reis Kaptan ile Tenzile hanımın oğluydu.
Derslerinden ziyade futbolla ilgiliydi. Babası Ahmet Reis her ne kadar karşı çıksa da hayali yeşil sahalara adını altın harflerle yazdırmaktı.
"Kim namaz kılmak ister?"
Ancak ilkokul 5. sınıfta yaşadığı bir olay O'nu bambaşka yerlere taşıyacaktı. Din dersindeydi. Okul müdürü aynı zamanda din bilgisi derslerine de giriyordu. Sınıfa girdi "kim namaz kılmak ister" dedi. Tek el kaldıran O'ydu.
'Hoca' lakabı takıldı
Ama yere serilen gazete kağıdında namaz kılmayı reddetti, "resimli" dedi. Yere hemen bir masa örtüsü serildi. İşte bu hikaye O'na okulda 'Hoca' lakabı takılmasına neden oldu. Okul müdürü Reis Kaptan'a gitti Tayyip'i imam hatip lisesine "yazdıralım" dedi..