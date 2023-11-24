Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Elazığ’da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan kadın bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yapılan incelemenin ardından yüzüğün çıkartılması için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.