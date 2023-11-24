Altında jet hızıyla yükseliş sürüyor! Yeni zirveler yakın, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş tam gaz devam ediyor. Gram altın 1850 lirayı gördü, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı. Altının haftanın son işlem gününü değer kazancı ile tamamlaması bekleniyor.

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Dün altının gram fiyatı, günü 1846 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 440 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yatay bir seyirle 1993 dolar seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürüyor.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'yüz güldürecek' dedi

"Gram altında yeni zirveler göreceğiz." ifadelerini kullanan İslam Memiş şunları kaydetti:

"Aralık ayında 1900'lü rakamları konuşacağız, belki yıl bitmeden de 2000 lira test edilebilir. Ocakta 2000 ile başlayıp 2100-2150 gibi ilk çeyrekte rakamlar bekliyorum. 2024 ortalarında 2500, devamında 2700 lira seviyesini beklediğimi de ifade ediyorum. Buradan çıkacak sonuç şu. Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek. Her düşüş bir alım fırsatı. Bu düşüşler kalıcı olmayacaktır. Bu yıl yine yatırımcısının yüzünü güldüren bir gram altın var."