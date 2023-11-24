Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL'den yararlanamamışlardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdı.
Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.
Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.
Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdı.
AK Partili yöneticiler Erdoğan'a, "İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor. Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim" dedi.