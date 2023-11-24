Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL'den yararlanamamışlardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a, "İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor. Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim" dedi.