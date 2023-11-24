AK Parti'nin İBB adayı Ali Yerlikaya'mı olacak? 1 Aralık'a kadar istifa etmesi gerekiyor

AKP'nin İstanbul'da yapılacak yerel seçimlerde yarışacak isimleri belirleme sürecinde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da öne çıkan güçlü figürler arasında yer alıyor

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Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekiyor ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşuluyor.

Ancak Yerlikaya'ya yakın kaynaklar, İçişleri Bakanı'nın görevine devam edeceğini ve kesinlikle aday olmayacağını belirtse de Yerlikaya henüz doğrudan bir açıklama yapmış değil. Ayrıca kamu ihaleleriyle tanınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir sermaye grubunun da Yerlikaya'nın adaylığını desteklediği ve süreçte onun yanında olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlilerinin 1 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini açıklamıştı. Bu doğrultuda, Yerlikaya'nın aday olabilmesi için 1 Aralık'a kadar istifa etmesi gerekiyor.

Diğer bir konuşulan isim olan İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun ise aday olabileceği ancak Esenler'de üç dönem kuralına takıldığı için başka bir ilçeyi düşündüğü belirtiliyor.