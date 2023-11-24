Konya Kulu'da sis trafiği olumsuz etkiliyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yoğun sis, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

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Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebiliyor. Yoğun sis nedeniyle zaman zaman caddelerde araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ankara-Aksaray-Ankara ve Konya karayollarında da sis nedeniyle görüş mesafesinin 25-30 metrelere kadar düştüğü öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüler dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor.