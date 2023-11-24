10 liraya çıkmıştı! Fırıncılar isyanda simide bir zam daha yolda

Yüksek enflasyon nedeniyle neredeyse her gün her ürünün fiyat etiketi değişirken simide fırıncılardan gayriresmi bir zam daha geldi. İstanbul'da ağustos ayında yüzde 33 zam ile 7.5 TL'den 10 TL'ye çıkan simit, esnafın maliyet artışlarını karşılayamadı. Fırıncılar "Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık" diyerek simide yüzde 20 zam yaparak 12 TL'den satmaya başladı.

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Türk kültürünün önemli simgelerinden simide İstanbul'daki fırıncılardan gayriresmi zam geldi. Vatandaşlar her gün değişen fiyat etkilerinden ne yiyeceğini şaşırmışken esnaf da yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetlerden şikayetçi.

İstanbul'da ağustos ayında gelen yüzde 33'lük zam ile simidin fiyatı 7.5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Aradan geçen üç aylık süreçte simit yüzde 20 oranında gayriresmi bir zam daha gördü.

Cezayı göze aldık

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, İstanbul’da birçok fırın, simidi 12 liradan satmaya başladı. Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık” dedi.

Sokaktaki yurttaş ise “En son ne zaman kahvaltıya simit aldığımı hatırlamıyorum bile” dedi

Böyle bir maliyet artışı yok

İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, illegal zam konusunda belediyelerin denetim yetkisi bulunduğunu hatırlattı. Resmi zam teklifi için önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Maliyet hesabımızı o zaman yapar ona göre gerekli yerlere başvuruda bulunuruz. Ama son iki ayda simit için böyle bir maliyet artışı olmadı” dedi.