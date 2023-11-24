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Sıcaklık 10 derece birden düşecek! AKOM'dan İstanbul için uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! AKOM'dan İstanbul için uyarı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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