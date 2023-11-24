Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! İsrail ateşkes öncesi okulda ve hastanede katliam yaptı

İSRAİL'in Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken 4 günlük ateşkes saat 08:00 itibariyle başladı. Ateşkesin 4 gün süreceği belirtilirken, ilk rehine grubunun saat 17.00'da serbest bırakılacağı ifade edildi. Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını ateşkes öncesi İsrail, Gazze'de bir okulu bombalayıp, 28 kişiyi, Endonezya Hastanesi'ne baskın yapıp onlarca kişiyi katletti. İşte Gazze'de son durum...

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Gazze'de insani ateşkes bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini aktardı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak." denilmişti. Gazze'deki ateşkes sırasında neler olacak? Ateşkes öncesi İsrail Gazze'de gece boyunca katliamlarına devam etti. Okul bombaladı, hastane basıp yaralıları öldürdü.

İlk rehine grubu saat 17:00'de bırakılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi. Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.

4 günde 50 İsrailli esir serbest kalacak

İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı. İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

08:30 Ateşkes sürecinde bugün neler yaşanacak

-İsrail ve Filistin arasında varılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerden oluşan ilk grup - 13 kadın ve çocuk - yerel saatle 16.00'da (TSİ 17:00) serbest bırakılacak.

-Rehinelere Refah sınır kapısına kadar Kızıl Haç eşlik edecek. Kimlik tespit süreci sonrası rehineler İsrail ordusuna teslim edecek.

-Rehineler fiziksel ve psikolojik bakım için Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek.

-Takasın ilk gününde İsrail'den 39 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Filistinliler Damon ve Megiddo hapishanelerinden Batı Şeria'daki Ofer hapishanesine, oradan da sınır kapısına götürülerek ailelerine teslim edilecekler.

-Günün ilerleyen saatlerinde Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın ulaşması bekleniyor.Hamas, Gazze'ye her gün 200 yardım kamyonu gireceğini belirtiyor.

07:50 İsrail Endonezya hastanesini vurdu

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi. Hastaneyi kuşatan İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı. Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı. Tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

00:20 100 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a geçti

Gazze'deki 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçti. Mısır'da bulunan 100 vatandaş ve aile yakınının bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Bugün daha fazla Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edilmesi öngörülüyor.

00:00 İsrail BM'ye ait okulu vurdu: 27 ölü 93 yaralı

İsrail güçleri 4 günlük insan ara öncesi bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlileri sığındığı okulu hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı. Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.