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İstanbul, Ensemble Rustavi ile dansa doyacak

İstanbul, Ensemble Rustavi ile dansa doyacak

Ensemble Rustavi-Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu kafkas dansı aşıklarıyla İstanbul’da buluşuyor. 16 Aralık’ta gerçekleşecek dans ve müzik dolu performansın biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

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Ensemble Rustavi - Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkileyici bir performansla Türkiye'deki Kafkas dansı aşıklarıyla buluşacak. 55 kişilik kadrosuyla 10 müzisyen ve 10 koro sanatçısı eşliğinde sahne alacak efsane topluluk, 16 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzik ve dans dolu bir gece yaşatacak.

5 kıtada 2000 turne gerçekleştiren, 10 bin konserle 60 milyon seyirciye ulaşan ve L'Oympia Montreal performansları basın tarafından yılın en iyi performansı seçilen muhteşem gösterinin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme şirketi Biletinial’da.

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