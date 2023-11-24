BIST 7.886
DOLAR 28,88
EURO 31,51
ALTIN 1.852,40
HABER /  GÜNCEL

Batan geminin kayıp 9 mürettebatı hâlâ aranıyor!

Batan geminin kayıp 9 mürettebatı hâlâ aranıyor!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce meydana gelen faciada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü meydana gelen kuvvetli fırtına ile mendireğe çarptıktan bir süre sonra gözden kaybolan Kafkametler adlı Türk Gemisi'nin kıyıya 60 metre mesafede battığı tespit edildi. 19 Kasım tarihinden bu güne havadan uçak ve helikopterler ile denizden bot, karadan da termal kameralarla yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından ilk olarak geminin aşçısı Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurdu. Ardından İsmail Kaptan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde de geminin 2. kaptanı Hıfzı Tarhan'ın cansız bedenine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. Geminin diğer 9 mürettebatını arama çalışmaları ekiplerce aralıksız sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı
Mardin'de hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı
Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı!
Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı!
Kenya'da taşan nehirden geçmeye çalışan 7 kişi kayboldu
Kenya'da taşan nehirden geçmeye çalışan 7 kişi kayboldu
Diyarbakır'da 312 kilogram esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da 312 kilogram esrar ele geçirildi!
İstanbul, Ensemble Rustavi ile dansa doyacak
İstanbul, Ensemble Rustavi ile dansa doyacak
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! Ateşkes zamanı Filistinli katliamı
Gazze'de ateşkes başladı! 4 gün sürecek ateşkeste neler olacak! Ateşkes zamanı Filistinli katliamı
Denizli'de tarihi eser ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Denizli'de tarihi eser ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! AKOM'dan İstanbul için uyarı
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! AKOM'dan İstanbul için uyarı
Elazığ’da yasa dışı avlanan 1 kişiye idari işlem uygulandı
Elazığ’da yasa dışı avlanan 1 kişiye idari işlem uygulandı
Alfa Romeo dünyada ve Türkiye’de büyümesini sürdürüyor
Alfa Romeo dünyada ve Türkiye’de büyümesini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı
10 liraya çıkmıştı! Fırıncılar isyanda simide bir zam daha yolda
10 liraya çıkmıştı! Fırıncılar isyanda simide bir zam daha yolda