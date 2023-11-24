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Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener haftalar sonra ilk kez görüştü. Telefonla gerçekleşen görüşme olumlu bir havada geçti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen pazartesi günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’i telefonla aradı. Uzun bir zaman sonra görüşen İmamoğlu İle Akşener yaklaşık 10 dakika konuştu.

İttifak tartışmasına girilmedi

Sözcü'nün haberine göre görüşme olumlu bir havada geçti. Ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmedi.

"Mesajınızı aldık"

Bu arada önceki gün Akşener’i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine “ittifak konusundaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğine hazırız” dediği iddia edildi.

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