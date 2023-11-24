BIST 7.885
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.853,26
HABER /  GÜNCEL

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "25.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 25.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne babanın cezası belli oldu
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne babanın cezası belli oldu
Çorum'da havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
Çorum'da havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak!
Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak!
Diyarbakır’da zabıta denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı
Diyarbakır’da zabıta denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı
SPK Başkanı Gönül: Borsaya büyük şirketler geliyor
SPK Başkanı Gönül: Borsaya büyük şirketler geliyor
Batan geminin kayıp 9 mürettebatı hâlâ aranıyor!
Batan geminin kayıp 9 mürettebatı hâlâ aranıyor!
Mardin'de hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı
Mardin'de hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı