BIST 7.885
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.853,26
HABER /  GÜNCEL

Aydın Kuşadası'nda 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın Kuşadası'nda 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 15 adet hırsızlık dosyasından toplamda 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik olarak yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda 15 adet hırsızlık dosyasından aranması olan ve 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs, Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da yolcu minibüsü devrildi, 3 kişi yaralandı
Bursa'da yolcu minibüsü devrildi, 3 kişi yaralandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü!
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne babanın cezası belli oldu
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne babanın cezası belli oldu
Çorum'da havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
Çorum'da havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak!
Üniversitelilerin geliştirdiği Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak!
Diyarbakır’da zabıta denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı
Diyarbakır’da zabıta denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı
SPK Başkanı Gönül: Borsaya büyük şirketler geliyor
SPK Başkanı Gönül: Borsaya büyük şirketler geliyor