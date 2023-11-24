Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 13 kaçak maden ocağı bulundu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 13 kaçak maden ocağına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 ve 22 Kasım 2023 tarihlerinde, Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle, kaçak maden ocaklarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Kilimli ve Merkez ilçelerinde toplam 13 kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonlarda, kaçak maden ocaklarında kullanılan 2 adet kürek, 3 adet vinç, 3 adet vagon, 1 adet kazma, 4 ton kaçak kömür ve 110 metre ray ele geçirildi. Yakalanan malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi. Ayrıca, ocakların orman sınırları içinde olması nedeniyle, ele geçirilen ekipmanlar ilgili orman yönetimine devredildi. Operasyon neticesinde yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.