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İYİ Parti'de toplu istifa kararı! "Bu son durumu gördükten sonra..."

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de toplu istifa kararı! "Bu son durumu gördükten sonra..."

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak  Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan öncülüğünde yaklaşık 100 kişi, İYİ Parti'den istifa edeceklerini açıkladı.

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Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan ve platform üyeleri geçtiğimiz yıl toplu olarak İYİ Parti'ye üye olmuştu. Erdan, platform üyeleri ile birlikte yaptığı basın toplantısında İYİ Parti’den istifa ettiklerini ve istifa sayının 100 kişiyi bulacağını duyurdu. İYİ Parti’nin Bandırma’daki üye sayısı ise 700 civarında. Adnan Erdan, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bu güne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2. adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim İYİ Parti’den beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır. Bizler de bu son durumu gördükten sonra İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bizimle birlikte İYİ Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’ndan istifa edeceklerin sayısı minimum yüzde 10’a ulaşacaktır. Yani 100 kişiyi bulacaktır” 

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