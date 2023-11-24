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Silopi'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Silopi'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde budamak için çıkığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen adam, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, 21 Kasım'da merkez Yenişehir Mahallesi'nde evinin bahçesindeki ağacı budamak için merdivenle ağaca çıkan Ramazan Yaşar (67), yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı. Önce Silopi Devlet Hastanesine, ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen Yaşar, yaşam mücadelesini kaybetti. Ramazan Yaşar'ın cenazesi, adli tıp işlemlerinin ardından defnedildi.

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