BIST 7.885
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.853,26
HABER /  GÜNCEL

Zonguldak'ta batan gemide bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta batan gemide bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta kuvvetli fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra mendireğe çarparak batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre gemideki bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Abone ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış sonrası batan 'Kafkametler' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisindeki mürettebatı havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları 6'ncı günde devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında bu sabah bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, kayıp 8 personeli arama çalışmaları ise devam ediyor.

'Kafkametler' gemisinin kaptanının son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kayıp 8 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel Ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Silopi'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Silopi'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı, kuvvetli fırtına geliyor
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı, kuvvetli fırtına geliyor
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 13 kaçak maden ocağı bulundu
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 13 kaçak maden ocağı bulundu
Meteorolojiden Antalya ve Muğla için şiddetli fırtına uyarısı geldi
Meteorolojiden Antalya ve Muğla için şiddetli fırtına uyarısı geldi
Yargıtay itiraz etmişti: 'HEDEP' adı değiştirilecek
Yargıtay itiraz etmişti: 'HEDEP' adı değiştirilecek
Aydın Kuşadası'nda 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Aydın Kuşadası'nda 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Bursa'da yolcu minibüsü devrildi, 3 kişi yaralandı
Bursa'da yolcu minibüsü devrildi, 3 kişi yaralandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Antalya’da bir depoya baskın yaptı, 480 kilo tütün ele geçirildi
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Bingöl’de kızıla boyanan ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Manisa'da ani yağışlar için belediye önlem aldı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Kayseri'de eşini darp etti, polisten kaçmak isterken kaza yaptı