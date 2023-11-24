Zonguldak'ta batan gemide bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta kuvvetli fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra mendireğe çarparak batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre gemideki bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Abone ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış sonrası batan 'Kafkametler' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisindeki mürettebatı havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları 6'ncı günde devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında bu sabah bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, kayıp 8 personeli arama çalışmaları ise devam ediyor.

'Kafkametler' gemisinin kaptanının son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kayıp 8 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel Ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Gelişmeleri takip ediyoruz."