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Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması: Ben hiç kimseyle kötü olmam

Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması: Ben hiç kimseyle kötü olmam

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan ve açıklamaları tepki çeken Burak Yılmaz ile arasında bir sorun olmadığını söyledi. Çalımbay yaptığı açıklamada, "Benim yapım, ben hiç kimseyle kötü olmam. Hele Burak'la hiç olmam. Burak çünkü benim öğrencimdi." dedi.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Halk TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz ile arasında bir problem olmadığını belirten siyah-beyazlılarda yaklaşan seçim ile ilgili de konuştu.

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim yapım, ben hiç kimseyle kötü olmam. Hele Burak'la hiç olmam. Burak çünkü benim öğrencimdi." ifadelerini kullandı.

"Gelenlerin hepsi iyi Beşiktaşlı"

Başkanlık seçimiyle ilgili de konuşan Çalımbay, "Kim gelirse gelsin, Beşiktaş'a hizmet etmeye geliyor. Gelenlerin hepsi iyi Beşiktaşlı. Kim gelirse gelsin, hepsinin büyük faydası olacak buraya. Hepsine teşekkür ediyorum. Hangisi başkan olacak bilemiyoruz şu anda ama hepsi tanıdığımız, bildiğimiz isimler." dedi.

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